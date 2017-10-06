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Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

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Археологические раскопки. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Найденный на северо-востоке Эстонии клад из нескольких килограммовых слитков железа примерно тысячелетней давности проливает свет на торговые отношения населения с викингами.

По мнению археологов, выплавленное в Эстонии железо могло вымениваться на драгоценные металлы и украшения, которые также нередко находят в древних кладах, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ценную находку сделал археолог-любитель Эдуард Кессель, который обнаружил небольшие, весом около килограмма, куски железа, облепленные землей и глиной.

Найденные им слитки железа были отданы на экспертизу, после которой археолог Таллиннского технического университета Маури Киудсоо и инспектор Департамента охраны памятников истории и культуры Калле Мерилай в пятницу побывали на месте находок и зафиксировали три новых слитка.

По предварительному мнению ученого, речь идет о важном открытии, впервые сделанном на территории Вирумаа, потому что оно проливает свет на природу экономических отношений местного населения с викингами.

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