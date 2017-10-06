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Вонь, бомжи и депрессивная атмосфера: как выглядит самое отвратительное место Риги (фото)

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ФОТО: Rus.TVNET

Как дождливым осенним днем выглядит самое отвратительное место Риги?

Главный архитектор латвийской столицы Гвидо Принцис в передаче «Rīta Panorāma» LTV высказал свое мнение, что самое несимпатичное и архитектурно неухоженное место в городе - это Рижская центральная железнодорожная станция, сообщает портал Rus.TVNET.

«У меня лично не очень хорошие ощущения, когда я бываю здесь», - высказался он.

К сожалению, депрессивная атмосфера царит и на Рижском международном автовокзале.

Фотографии можно посмотреть здесь.

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