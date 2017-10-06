CNN: антиисламскую кампанию в Техасе спровоцировала «фабрика троллей» Пригожина

На странице ложно утверждалось, что исламская библиотека получила государственное финансирование. В акции приняли участие несколько человек, двое из них подняли плакат с надписью #WhiteLivesMatter ("Жизнь белых имеет значение"), сообщает портал Newsru.com.

Один из присутствовавших на митинге позже пожаловался, что никто из представителей сообщества "Сердце Техаса" не явился, хотя оно насчитывало более 250 тыс. подписчиков. "Сердце Техаса" содействовало этому, но мы не видели ни одного из них", - сказал он.

О странице знали не только полицейские, но и Совет по американо-исламским отношениям в Техасе, ФБР и Хьюстонский городской совет. "Формирование антимусульманских настроений в США было одной из целей российской кампании", - сообщил источник CNN.

"Сердце Техаса" входит в число 470 аккаунтов, которые компания Facebook передала конгрессу для расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию президента США в 2016 году.

Записи в сообществе были посвящены вопросам беженцев, насаждали исламофобию и поддерживали сепаратистские настроения в Техасе. В частности, Совет по американо-исламским отношениям в Техасе обратился в спецслужбу по поводу комментария "Нужно взорвать это место. Нам не нужно это дерьмо в Техасе".

Представители группы связывались с лидером Движения за независимость Техаса Дэниэлом Миллером с предложением организовать всенародный митинг о выходе Техаса из состав США #Texit (по аналогии c Brexit - выходом Британии из Евросоюза) до начала выборов, но Миллер отказался от предложения.

Республика Техас - государство в Северной Америке, существовавшее в 1836-1845 годах. Оно образовалось в результате войны за независимость северо-восточного региона Мексики. В 1845 году республика после волеизъявления граждан и принятия акта самоопределения вошла в США, где получила права штата.

За восстановление Техасской республики выступают активисты Движения за независимость Техаса. Они считают, что в 1845 году эта территория была незаконно аннексирована Вашингтоном и в настоящее время находится под его оккупацией. В конце прошлого века участники движения даже сформировали правительство и другие органы власти независимого государства. Кроме того, они подали судебные иски на крупные суммы против правительства США за "подрыв благосостояния Техаса".

Прежде Business Insider сообщало, что страница связана с "русскими провокаторами", которые готовили антимигрантские митинги в Техасе, чтобы навредить Хиллари Клинтон. По данным издания, группа предлагала сепаратистскому движению в Техасе организовать серию протестных акций, направленных против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США. Предложение поступило в ноябре прошлого года - перед выборами, в которых участвовала Клинтон.

Фейковые сообщества в Facebook использовались пригожинскими "троллями" для создания страницы мероприятий, призывающей выйти на политические митинги, в том числе на митинг против иммигрантов и мусульман в городке Твин-Фолс в Айдахо, активно принимавшем иммигрантов при президенте Бараке Обаме.

Facebook признал, что с фейковых аккаунтов из России было закуплено около 3 тыс. рекламных сообщений с политическим контентом. В Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к массовому приобретению платной политической рекламы.