Фото: как спастись от евроремонта, или в 2017-м в моде яркое
7 октября 2017 г., 10:11
Когда дизайнер Даша Ухлинова приступила к разработке дизайна трехкомнатной квартиры площадью 73 м2 на севере Москвы, там был сделан хоть и добротный, но уже морально устаревший так называемый евроремонт, пишет pufikhomes.com.
Поэтому главными задачами дизайнера были грамотная перепланировка, замена паркета по всему дому и наполнение интерьера новой жизнью и красками. Заказчица проекта — мягкая и романтичная, но уверенная в себе и целеустремленная женщина. Она хотела получить жилье, где женственность чувствовалась бы в ненавязчивых деталях, но при этом с нежностью важно было не переборщить. Интерьер получился довольно интересным и контрастным.
Фото: pufikhomes.com
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