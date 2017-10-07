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Фото: как спастись от евроремонта, или в 2017-м в моде яркое

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ФОТО: pufikhomes.com

Когда дизайнер Даша Ухлинова приступила к разработке дизайна трехкомнатной квартиры площадью 73 м2 на севере Москвы, там был сделан хоть и добротный, но уже морально устаревший так называемый евроремонт, пишет pufikhomes.com.

Поэтому главными задачами дизайнера были грамотная перепланировка, замена паркета по всему дому и наполнение интерьера новой жизнью и красками. Заказчица проекта — мягкая и романтичная, но уверенная в себе и целеустремленная женщина. Она хотела получить жилье, где женственность чувствовалась бы в ненавязчивых деталях, но при этом с нежностью важно было не переборщить. Интерьер получился довольно интересным и контрастным.

Фото: pufikhomes.com

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