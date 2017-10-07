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За минувшие сутки полиция задержала более десяти нетрезвых водителей

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Пьяный водитель. | ФОТО: Piotr Łatacha/PhanterMedia/Scanpix

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 11 водителей в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны отмечает, что 10 задержанных находились в состоянии алкогольного, и один — наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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