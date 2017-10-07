Сегодня в Пярну состоится церемония награждения "Учитель года"

Гала-мероприятие "Учитель года" проводится с целью выделить тех, кто работает в сфере образования и тех, кто оказывает ему поддержку, кто вносит свой вклад в благополучие подрастающего поколения и чья работа служит примером другим. Карьерный путь учителей года достоин подражания - они стали ведущими специалистами, внесли вклад в развитие своей сферы деятельности, обучали и поддерживали коллег в развитии. В работе учителя требуются выдающиеся интеллектуальные способности, положительные личные качества, отличные навыки общение и готовность посвятить себя работе.

В рамках гала-мероприятия будут отмечены победители в следующих категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учитель основной школы, учитель гимназии, классный руководитель, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, наcтавник, руководитель учебного заведения, друг образования, достижение года в сфере образования, научный руководитель года, учащиеся года.

В этом году поступило 1206 заявок с предложениями кандидатов, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Над тем, чтобы определить лучших из лучших, работали уездные комиссии, комиссия по высшему образованию а затем и общегосударственная комиссия, куда входят представители различных организаций в сфере образования.

Во время полуторачасовой трансляции будут вручены призы лауреатам во всех категориях, также предусмотрена обширная программа - выступят известные артисты Curly Strings, Ruslan Trochynskyi, Maria Listra, Genka, Argentum Vox, танцоры WAFi и другие.

Чествование лучших организуют Министерство образования и науки, целевое учреждение "Innove" и Эстонский союз работников сферы образования.

Дополнительная информация - на странице гала-мероприятия “Учитель года”.