Российские и белорусские военнослужащие провели учения в Псковской области

"В ходе тренировки около 400 российских и белорусских десантников совершили парашютный прыжок из самолетов ВТА России ИЛ-76 на скорости полета самолета около 300 км/час. Выброска парашютистов осуществлялась в несколько проходов с двухминутным временным интервалом между бортами", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "десантирование осуществлялось на площадку приземления "Кислово" (Псковская область) с высоты 800 метров. Военнослужащие ССО Белоруссии совершили прыжок, применяя парашютную систему Д-6 серии 4, а российские десантники с парашютом Д-10".

Всего в подготовительный и активный период российско-белорусских тактических учений задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств, говорится в сообщении.

"Подразделения ССО Белоруссии в качестве основного боевого оружия используют колесную бронированную технику БТР-80 с пулеметным вооружением, минометы калибром 82 мм и 135 мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальную технику и различное стрелковое оружие. Подразделение ВДВ России выполняют практические действия на боевых машинах БМД-2 с пушечным вооружением и применяют самоходные артиллерийские орудия "НОНА" калибром 120 мм, специальные транспортные средства с пулеметным вооружением, а также снайперское оружие, средства воздушной разведки и динамо-реактивное оружие", - сообщили в Минобороны РФ.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, будет проходить в период с 9 по 11 октября на территории военных полигонов и аэродрома в Псковской области.

Учение носят плановый характер, уточнили в Минобороны РФ.