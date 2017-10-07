Брачный договор и покупка недвижимости: важно знать, как поступить

При ходатайстве о кредите следует решить, кто, собственно, будет ходатаем. Если покупатель – один, то вопросы снимаются, он и будет ходатаем. Но если заплата ходатая не позволяет ему получить кредит одному, то необходимо найти соходатая. Это может быть супруг или спутник жизни, или же родители, пишет консультант по недвижимости Тыну Тоомпарк на портале KV.EE.

Если новое жилье собираются приобретать люди, не состоящие в браке, следует обязательно решить, кто будет собственником приобретаемой недвижимости. Если вклад в покупку осуществляется в равных долях, то будет разумно и собственность оформить в равных долях, и кредит брать на двоих, даже несмотря на то, что выплаты по кредиту будут производиться с одного банковского счета.

В случаях, когда недвижимость покупает супружеская пара, тоже есть свои тонкости: будет приобретенное имущество находиться в совместной или в единоличной собственности. Если имущество будет совместным, то оно принадлежит каждому из супругов в равных долях и при любых действих с ним потребуется согласие обоих супругов.

В другом случае составляется брачный договор, в котором указывается, что имущество принадлежит только тому супругу, на чье имя оно оформлено. Например, если в браке приобретена квартира и в крепостную книгу внесен только один супруг, то при разделе имущества второй супруг не может претендовать на эту собственность.