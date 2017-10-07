Футболисты сборной Испании приедут на чемпионат мира в Россию: итальянцам предстоят стыковые матчи

В Аликанте футболисты сборной Испании разгромили со счетом 3:0 команду Албании в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 и обеспечили себе путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в России. Итальянцам предстоят стыковые встречи.
7 октября 2017 г., 10:21
В составе хозяев поля точные удары по воротам соперника нанесли Родриго Морено (16'), Иско (23') и Тиаго Алькантара (26'), пишет Newsru.com.
В параллельном матче группы G сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Македонии - 1:1. На гол Джорджо Кьеллини (40') македонцы ответили точным ударом Александара Трайковски (77').
Таким образом, за тур до окончания группового этапа отборочного цикла в европейской зоне испанцы, набрав 25 очков, обеспечили себе первое место в группе. Ближайшего преследователя - сборную Италии - испанцы опережают на пять очков.
Напомним, что прямую путевку на чемпионат мира получают только победители групп, а команды, занявшие вторые места, участвуют в стыковых матчах.