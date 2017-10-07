Футболисты сборной Испании приедут на чемпионат мира в Россию: итальянцам предстоят стыковые матчи

В составе хозяев поля точные удары по воротам соперника нанесли Родриго Морено (16'), Иско (23') и Тиаго Алькантара (26'), пишет Newsru.com.

В параллельном матче группы G сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Македонии - 1:1. На гол Джорджо Кьеллини (40') македонцы ответили точным ударом Александара Трайковски (77').

Таким образом, за тур до окончания группового этапа отборочного цикла в европейской зоне испанцы, набрав 25 очков, обеспечили себе первое место в группе. Ближайшего преследователя - сборную Италии - испанцы опережают на пять очков.

Напомним, что прямую путевку на чемпионат мира получают только победители групп, а команды, занявшие вторые места, участвуют в стыковых матчах.