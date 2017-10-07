Как купить кухню, если пора въезжать в квартиру, а денег больше нет

Копить и откладывать жизнь на потом — не вариант. Равно как влезать в долги. Houzz.ru рассказывает, как купить кухонный гарнитур, если накоплений нет и больших сумм в ближайшее время не предвидится. Не надо думать о кредите или соглашаться не на то, чего хочется. Есть другая стратегия.
Надеемся, наши советы помогут не только новоселам, взявшим ипотечный кредит, но и тем, кто продолжает страдать на кухне со старой мебелью и допотопной техникой. Между тем, проблема решаема. Нужно только немного терпения, потому что при ограниченном бюджете придется делать заказ гарнитура поэтапно.
Присмотритесь к кухням в интернете — что вам нравится? Какие материалы, какие варианты расстановки и конфигурации мебельных шкафчиков? Создайте эскиз будущей кухни вместе с дизайнером. В большинстве салонов кухонной мебели эта услуга бесплатна или стоит очень недорого.
Обойдите три-четыре салона. Когда несколько дизайнеров начертят вам эскизы, вы сможете выбрать оптимальный вариант, а не первый попавшийся. Ваша цель — узнать финальную стоимость гарнитура мечты. Проверьте, чтобы дизайнер включил в проект фурнитуру, доводчики, внутреннее наполнение шкафов.
Что дальше? Внимательно прочитайте очень полезную статью ЗДЕСЬ. Хотя в ней рассказывается о российских реалиях, из нее может многое почерпнуть и использовать в нашей стране. Главное - идея!