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Как купить кухню, если пора въезжать в квартиру, а денег больше нет

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ФОТО: www.flickr.com

Копить и откладывать жизнь на потом — не вариант. Равно как влезать в долги. Houzz.ru рассказывает, как купить кухонный гарнитур, если накоплений нет и больших сумм в ближайшее время не предвидится. Не надо думать о кредите или соглашаться не на то, чего хочется. Есть другая стратегия.

Надеемся, наши советы помогут не только новоселам, взявшим ипотечный кредит, но и тем, кто продолжает страдать на кухне со старой мебелью и допотопной техникой. Между тем, проблема решаема. Нужно только немного терпения, потому что при ограниченном бюджете придется делать заказ гарнитура поэтапно.

Присмотритесь к кухням в интернете — что вам нравится? Какие материалы, какие варианты расстановки и конфигурации мебельных шкафчиков? Создайте эскиз будущей кухни вместе с дизайнером. В большинстве салонов кухонной мебели эта услуга бесплатна или стоит очень недорого.

Обойдите три-четыре салона. Когда несколько дизайнеров начертят вам эскизы, вы сможете выбрать оптимальный вариант, а не первый попавшийся. Ваша цель — узнать финальную стоимость гарнитура мечты. Проверьте, чтобы дизайнер включил в проект фурнитуру, доводчики, внутреннее наполнение шкафов.

Что дальше? Внимательно прочитайте очень полезную статью ЗДЕСЬ. Хотя в ней рассказывается о российских реалиях, из нее может многое почерпнуть и использовать в нашей стране. Главное - идея!

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