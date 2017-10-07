Как купить кухню, если пора въезжать в квартиру, а денег больше нет

Надеемся, наши советы помогут не только новоселам, взявшим ипотечный кредит, но и тем, кто продолжает страдать на кухне со старой мебелью и допотопной техникой. Между тем, проблема решаема. Нужно только немного терпения, потому что при ограниченном бюджете придется делать заказ гарнитура поэтапно.

Присмотритесь к кухням в интернете — что вам нравится? Какие материалы, какие варианты расстановки и конфигурации мебельных шкафчиков? Создайте эскиз будущей кухни вместе с дизайнером. В большинстве салонов кухонной мебели эта услуга бесплатна или стоит очень недорого.

Обойдите три-четыре салона. Когда несколько дизайнеров начертят вам эскизы, вы сможете выбрать оптимальный вариант, а не первый попавшийся. Ваша цель — узнать финальную стоимость гарнитура мечты. Проверьте, чтобы дизайнер включил в проект фурнитуру, доводчики, внутреннее наполнение шкафов.

Что дальше? Внимательно прочитайте очень полезную статью ЗДЕСЬ. Хотя в ней рассказывается о российских реалиях, из нее может многое почерпнуть и использовать в нашей стране. Главное - идея!