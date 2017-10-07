Волостному старейшине недостаточно выходного пособия в почти 40 000 евро

Эркманн руководит работой волости с 1993 года. Несмотря на то, что он участвует в местных выборах в Пярну, у него довольно низкие шансы стать мэром города. Чтобы волостные старейшины объединяемых в ходе административной реформы волостей Аудру, Тыстамаа и Пайкузе не препятствовали данному процессу из-за страха потерять рабочее место, Рийгикогу прописал в законе щедрые выходные пособия.

Волостные старейшины или мэры, которые не будут избраны на занимаемую ранее должность, получат выходное пособие, которое будет равняться доходу чиновников за полгода или год. Также будут учитываться и премии, которые, например, выплачивались Эркманну ежегодно.

Выходное пособие Эркманна равняется его годовой зарплате. Рассчитывается оно на основании дохода чиновника за предыдущие два года. Если в прошлом году его зарплата составляла 2650, то в этому 2870 евро. С такой зарплатой он многие входит в число десяти самых высокооплачиваемых волостных старейшин.

По мнению народных избранников Пайкузе, их волостной старейшина достоин большего, так как на протяжении многих лет трудился на благо волости. В начале сентября волостной секретарь Эве Паас подготовила законопроект, согласно которому, в случае потери Эркманном рабочего места, ему будет дополнительно выплачено 17 220 евро. То есть его зарплата за полгода. Вместе с выходным пособием получается 54 999 евро.

Когда данную тему стали обсуждать в волостном собрании, некоторые члены были сильно удивлены подобным положением дел. Председатель бюджетной комиссии Ээро Ряндла отметил, что выплата может быть сделана на основании постановления волостного собрания, принятого 2002 года.

Согласно этому правовому акту, как волостным старейшинам, так и членам волостного собрания полагается выходное пособие, поскольку для сокращенных чиновников не предусмотрена выплата компенсаций.

Ничего необычного в выходном пособии нет. Но членов волостного собрания смутил факт выплаты дополнительных 17 220 евро.

По словам Ряндла, большая часть выходного пособия оплачивается государством, а у волости есть право дополнительно выплатить определенную сумму.

На состоявшемся 18 сентября заседании волостного собрания за предложение выплатить Эркманну вызвавшее много критики выходное пособие проголосовали двое. Три человека были против, а еще восемь воздержались. Некоторые члены волостного собрания предложили обеспечить выходным пособием в размере оной зарплаты и других волостных чиновников.

В предстоящий понедельник в волостном собрании состоится внеочередное собрание, где будет снова обсуждаться данный вопрос.

Сам Эркманн не пожелал комментировать столько большое выходное пособие. «Волостной старейшина не утверждает законопроекты», - заявил он и пояснил, что данное предложение поступило от комиссии волостного собрания. Имеющиеся в резервном фонде волости средства позволяют выплатить подобную компенсацию. Если члены волостного собрания хотят это сделать, то это их право.

Обсуждение порядка выплаты выходного пособия Эркманну и другим членам волостной управы состоится послезавтра.