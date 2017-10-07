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Паром Hiiumaa уже ходит под германским флагом

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ФОТО: Eero Vabamägi

Совершивший неделю назад последний рейс между островом Хийумаа и материком паром Hiiumaa уже ходит под германским флагом и направляется в Килль, сообщила в пятницу «Актуальная камера».

Построенный шесть лет назад в Норвегии по специальному проекту для пролива Вяйнамери паром был возвращен компанией Saaremaa Laevakompanii владельцу, то есть Банку Германии. Владелец Saaremaa Laevakompanii Вячеслав Леэдо сказал, что Hiiumaa был хорошим и экономным судном и по сравнению с нынешними судами за один рейс тратил на сотню литров топлива меньше, пишет ERR.

«Банк с удовольствием продлил бы его возможность работы здесь, но умные люди решили, что Hiiumaa здесь не место», - прокомментировал Леэдо передачу парома банку.

Леэдо отметил, что нашел для Hiiumaa работу, но компания решила, что не будет им оперировать.

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