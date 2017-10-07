Госдеп: Американцы на Кубе могли стать жертвами новой акустической атаки

Госдепартамент США получил от целого ряда американских граждан сообщения о том, что у них наблюдаются симптомы, аналогичные тем, которые были зафиксированы у американских дипломатов, предположительно подвергшихся "акустической" атаке в столице Кубы Гаване. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, пишет DW.com.

По словам представителя, на этот раз жалобы поступили от американцев, не работающих на правительство США, после того, как они побывали на Кубе. Представитель, однако, отметил, что Госдепартамент не может подтвердить версию о том, что эти случаи связаны с "акустическим" нападением на американский дипперсонал в Гаване 9 августа. Он добавил, что американцам, которые полагают, что у них симптомы, аналогичные тем, которые были зафиксированы у дипломатов, следует обратиться за консультацией к врачу.

На прошлой неделе США рекомендовали американцам отказаться от посещения Кубы. В официальном предупреждении указывалось, что нападения на американский дипперсонал произошли на территории гаванских отелей, и Вашингтон не может гарантировать, что американцы, останавливающиеся в гостиницах, не пострадают. В предупреждении также содержался подробный список симптомов, зафиксированных у жертв предполагаемых атак.

Направленное звуковое воздействие

9 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности 22 сотрудника посольства США в Гаване.

"У нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти инциденты", - отмечала Нойерт. В то же время источники телеканала CNN в Госдепе сообщили, что речь шла об "акустической атаке" - направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. Гавана отвергла эти обвинения США и пообещала помощь в расследовании ситуации.