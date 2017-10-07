Дело о гибели журналистки на подлодке получило новый поворот

На состоявшейся сегодня пресс-конференции правоохранительные органы Дании сообщили, что вчера в заливе водолазам удалось найти сумку, в которой находились голова и ноги журналистки Ким Валль.

Журналистка пропала 10 августа этого года после посещения сконструированной Мадсоном подводной лодки Nautilus.

Субмарину нашли затонувшей, а Мадсена с нее подобрало проплывающее мимо судно. Через несколько дней на берег выбросило тело женщины без руки, ног и головы. Тело принадлежало пропавшей Ким Валль. Мадсена обвинили в предумышленном убийстве, но предприниматель вины не признал, утверждая, что журналистка погибла в результате несчастного случая. Якобы на голову Валль рухнул 70-килограммовый люк подлодки. По словам Мадсена, он решил затопить подводную лодку с телом и понятия не имеет, как оно оказалось расчлененным.

3 октября полиция сообщила, что нашла на жестком диске компьютера Мадсена видеозаписи с убийствами и расчленением женщин.