В Летной гавани и на Таллиннском заливе пройдут соревнования морских спасателей

Проводящиеся в четвертый раз соревнования состоят из ряда заданий, которые должны выполнить команды, сообщил Морской музей. Участники соревнуются в навигации, оказании первой помощи, связи на море и оказании помощи различным видам морского транспорта.

Большая часть соревнований проходит на виду у зрителей, все желающие могут поболеть за участников. Соревнования проходят бесплатно для зрителей.

В организации проходящих с 12 до 18 часов соревнований участвуют также Летная гавань, Департамент технического надзора и Департамент водных путей.