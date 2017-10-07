В Летной гавани и на Таллиннском заливе пройдут соревнования морских спасателей

Департамент полиции и погранохраны (ДПП) в сотрудничестве с Обществом добровольных спасателей на море и озерах Эстонии и Союзом спасателей проводит в субботу в Летной гавани и на Таллиннском заливе соревнования морских спасателей.
7 октября 2017 г., 11:59
Проводящиеся в четвертый раз соревнования состоят из ряда заданий, которые должны выполнить команды, сообщил Морской музей. Участники соревнуются в навигации, оказании первой помощи, связи на море и оказании помощи различным видам морского транспорта.
Большая часть соревнований проходит на виду у зрителей, все желающие могут поболеть за участников. Соревнования проходят бесплатно для зрителей.
В организации проходящих с 12 до 18 часов соревнований участвуют также Летная гавань, Департамент технического надзора и Департамент водных путей.