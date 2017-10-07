Квартира в Мустамяэ: черная сантехника и "стулья из дворца". Смотрим фото

Вот, например, трехкомнатная квартира. В ней сделана перепланировка: ванная перенесена в кухню и оснащена черной сантехникой. Да-да, и массажная ванна, и раковина и даже унитаз - всё угольно-черного цвета. Но вся эта черная красота никак не сочетается с кафельной плиткой на стенах в розоватоЙ, серой и местами сиреневой гамме, уложенной полосатыми рядами.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На любом интерьерном сайте можно найти массу фотографий ванных комнат с брутальной сантехникой. Но там, на сайтах, выложены фотографии интерьеров, над которыми работали профессионалы. А они, профессиональные дизайнеры, специально учились и много лет работали, и знают, как создать интерьер, допустим, в эклектическом стиле, где античная колонна может стоять рядом с венскими стульями под потолком с деревянными балками и не вызывать ничего, кроме восхищения!

Да, сейчас вполне себе приемлемо, например, собрать в гостиной кресла разных форм и цветов и положить ковер, имитирующий персидский, около дивана в стиле хай-тек. К сожалению, в этой квартире соединение несоединимого не удалось, и скромный кухонный гарнитурчик в современном стиле выглядит очень грустно и инородно рядом с круглым столом и стульями в классическом стиле в окружении светильников с повесками, которые хотят казаться хрустальными, и стенами, покрытыми тиснеными обоями.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Конечно, ничего страшного в этом нет. Квартира продается. Ее купят, поставят новый обеденный стол на хромированной ноге и пластмассовые эргономические стулья, стены выкрасят в светло-серый цвет, повесят на них пару постеров в узких черных рамках, подсветив их точечными светильниками. И кухонная мебель окажется вовсе даже не скромной, а очень даже стильной.

А чтобы данный текст не выглядел ни рекламой, ни тем более, упаси Господи, антирекламой, ссылку на объявление давать не будем. Из принципа. Но на портале KV.EE материала и для критики, и для восторга хватает. Найдете что-то интересное, не сочтите за труд, пришлите - опубликуем!