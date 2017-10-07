СМИ: рост Шумахера уменьшился на 14 сантиметров

По информации портала, 48-летний гонщик снова находится в коме. Он круглосуточно подключен к аппарату искусственного дыхания, и за ним постоянно наблюдают врачи. Его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов, сообщает Newsru.com.

20 сентября сообщалось, что жена Шумахера Коринна собирается перевезти его в США для продолжения реабилитации.

Немец в настоящее время проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Он вернулся туда из клиники в сентябре 2014 года. Летом того же года он вышел из комы.

В конце декабря 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Вертолетом гонщик в состоянии комы был доставлен в больницу Гренобля, где ему сделали несколько операций.