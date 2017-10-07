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Ратас: ни этот, ни следующий состав Рийгикогу не отменит Закон о сожительстве

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Юри Ратас. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что, несмотря на решение руководства его партии о том, что Закон о совместном проживании нужно отменить, это не сделает ни нынешний, ни следующий состав Рийгикогу.

"Закон о совместном проживании при нынешнем составе Рийгикогу и нынешней коалиции не будет отменен. Ясно также и то, что при нынешнем составе парламента и нынешней коалиции с большой долей вероятности не будут приняты и прикладные акты к этому закону", - сказал он в интервью Lääne Elu, передает новостной портал ERR.

Также Ратас отметил, что и следующий состав Рийгикогу не отменит этот закон.

Комментируя решение руководства Центристской партии о том, что Закон о совместном проживании нужно отменить, Ратас сказал, что партия исходит из договоренности коалиционного правительства по этому вопросу, а консенсуса по этому вопросу в настоящее время в правительстве нет.

По мнению Ратаса, закон отменить сложно, поскольку у людей есть право жить так, как они считают правильным.

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