Ратас: ни этот, ни следующий состав Рийгикогу не отменит Закон о сожительстве

"Закон о совместном проживании при нынешнем составе Рийгикогу и нынешней коалиции не будет отменен. Ясно также и то, что при нынешнем составе парламента и нынешней коалиции с большой долей вероятности не будут приняты и прикладные акты к этому закону", - сказал он в интервью Lääne Elu, передает новостной портал ERR.

Также Ратас отметил, что и следующий состав Рийгикогу не отменит этот закон.

Комментируя решение руководства Центристской партии о том, что Закон о совместном проживании нужно отменить, Ратас сказал, что партия исходит из договоренности коалиционного правительства по этому вопросу, а консенсуса по этому вопросу в настоящее время в правительстве нет.

По мнению Ратаса, закон отменить сложно, поскольку у людей есть право жить так, как они считают правильным.