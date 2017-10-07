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Рой Джонс поздравил Путина с днем рождения и назвал себя русским

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Рой Джонс. | ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях уроженец Пенсаколы 48-летний американец Рой Джонс поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил его за российский паспорт.

Сегодня Путину исполняется 65 лет. Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года, пишет Newsru.com.

"С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире", - сказал Джонс.

"Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я - русский", - добавил он.

"Русский" Джонс за свою карьеру провел 74 боя, одержав 65 побед (47 - нокаутом) и потерпев девять поражений.

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