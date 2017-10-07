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Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

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Петр Порошенко. | ФОТО: ERIC VIDAL/REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», тем самым продлив особый статус Донбасса еще на год. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», — говорится в сообщении.

Накануне Рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, пишет gazeta.ru.

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