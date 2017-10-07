Ралли Испании: Мик перехватил лидерство, Тянак идет вторым

Асфальтовая часть Ралли Испания началась с триумфа Криса Мика: выходец из Северной Ирландии с большим отрывом выиграл первый спецучасток дня. На финише СУ 7 пилот Citroen отыграл свыше десяти секунд как у Андреаса Миккельсена, так и у Себастьена Ожье, опередив обоих в общем зачете и возглавив гонку.

Неуверенно чувствуя себя на твердом покрытии за рулем i20 Coupe WRC, Миккельсен начал отставать от соперников, позволив пройти вперед своим партнерам по Hyundai – Дани Сордо и Тьерри Невиллю. Уже на СУ 8 испанец оттеснил со второй позиции Ожье, а Невилль сократил свое отставание от лидера чемпионата до одной секунды, пишет motorsport.com.

Впрочем, на том же спецучастке автомобиль Тьерри подбросил ему неприятный сюрприз, оставив бельгийца без давления в гидравлической системе. В попытках устранить проблему, экипаж Hyundai на три минуты опоздал со стартом на СУ 9, за что и получил 30 секунд штрафа, опустившись в итоге на восьмую позицию.

На второе место по итогам секции вышел Отт Тянак. Пилот M-Sport на 0,3 секунды опережает Ожье, а занимающий четвертую позицию Сордо уступает французу 0,8 секунды. Мадс Остберг, в пятницу боровшийся за лидерство, вылетел с трассы на первом же асфальтовом допе, однако продолжает гонку – уже на седьмом месте.

Два спецучастка секции из трех выиграл гонщик Toyota Юхо Хяннинен. Это позволило финну подняться на шестую позицию общего зачета. Его партнер по команде Эсапекка Лаппи завершил первую половину дня на девятом месте.

Не вышел на старт второго дня Ралли Испания Яри-Матти Латвала. Повреждения двигателя, из-за которых лидер Toyota сошел с дистанции после СУ5, оказались слишком велики, чтобы продолжать гонку.

Лидерство в зачете WRC 2 удерживает Теему Сунинен. Пилот M-Sport более чем на минуту опережает Яна Копецки из Skoda, а на третьем месте расположился Симоне Темпестини на Citroen DS3 R5.

Положение после СУ 9: