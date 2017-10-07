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Несколько практических советов: как правильно подготовить дачу к зиме

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ФОТО: Kuvatõmmis www.countryliving.com

Для многих владельцев загородных участков поездки на дачу носят сугубо сезонный характер. Но нельзя просто взять и уехать: и дом, и все хозяйственные постройки, и сам участок следует обязательно подготовить к предстоящей зимовке. Как это сделать, рассказывает mail.ru.

Основные действия по подготовке загородного дома к зиме можно разбить на три важных этапа.

* Уборка дома c последующей его консервацией является наиболее ответственным этапом подготовки дачи к зиме. Нужно перекрыть воду, отключить газ и электричество, проверить целостность кровли, герметичность окон и дверей, смазать дверные петли и замки.

* Уборка во всех хозяйственных постройках. С ними не будет много хлопот. Нужно будет проверить их на отсутствие протечек и сквозняков, убедиться в надежности замков. Дверные петли и замки обязательно смажьте машинным маслом. После этого можно очистить от грязи садовый инвентарь, высушить его, протереть и аккуратно разложить на свои места. Если у вас имеется сложная техника, то лучше ее увезти с дачи, чтобы не держать в холодном помещении.

* Работы в саду и огороде тоже следует начать с уборки. Опавшие листья и иной мусор нужно удалить, чтобы по весне трава росла ровно и красиво. Основное здесь — подготовить деревья к зимовке путем нанесения на них побелки, которая создает защитный слой, помогающий легче переносить перепады температур и заморозки, а также предохраняет их от появления насекомых и различных микроорганизмов.

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