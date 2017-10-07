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СМИ: след теракта в Манчестере ведет в Германию

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ФОТО: NIKLAS HALLE'N/AFP/Scanpix

След теракта в Манчестере, совершенного в мае этого года, может вести в Германию. Об этом в субботу, 7 октября, пишет немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации издания, сообщником исполнителя теракта Салмана Абеди мог быть его брат Хашим, помогавший своему старшему брату в изготовлении взрывчатки и логистике, пишет DW.com.

По данным Kölner Stadt-Anzeiger, Хашим Абеди дважды ездил в Лейпциг и Вайсенфельс и контактировал там с тремя бизнесменами из Ливии, которые ранее приобрели в земле Саксония-Анхальт "десятки квартир".

Ливийские бизнесмены финансируют террористов?

Информацию об этих бизнесменах, которых подозревают в отмывании денег, немецким спецслужбам передали британские коллеги. Речь может идти о сообществе предпринимателей родом из Ливии, которые финансируют терроризм в Германии и Европе.

Сам Хашим Абеди был задержан в Ливии после теракта. Так же как и исполнитель нападения, он является членом террористической группировки "Исламское государство", пишет газета. В результате взрыва во время в Манчестере 22 мая погибли 22 посетителя концерта, 75 были ранены.

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