Российские банки массово закрывают счета предпринимателей

По данным общественной организации «Деловая Россия», которые приводит «Коммерсант», с начала года кредитные организации заблокировали около полумиллиона счетов предпринимателей. Кроме того, банки требуют от клиентов отказаться от сотрудничества с отдельными контрагентами и настаивают на добровольном отказе клиента от обслуживания в банке.

Резкое увеличение числа отказов в проведении операций и блокировок счетов напрямую связано с применением «черного списка», который ЦБ РФ рассылает кредитным организациям с июня этого года, объясняет сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин.

По его словам, изначально было очевидно, что введение списка неминуемо приведет к резкому росту числа отказников. Он указал на то, что раньше банки использовали высокоинтеллектуальные технологии по выявлению подозрительных транзакций, а с появлением списка никто не хочет брать на себя риски принятия решений, и блокировки идут почти в автоматическом режиме.

В результате количество жалоб в службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова на незаконные блокировки счетов и транзакций в десятки раз превысило количество остальных обращений. Их приходит не менее двух в неделю, утверждает общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финансовых услуг Олег Иванов.

По его словам, банкиры не только отказывают в проведении отдельных операций, но и блокируют счета клиентов банков. Вследствие этого и денежные средства на этих счетах фактически замораживаются, сообщает ghall.com.ua.

Бизнес-омбудсмен Титов уже направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой разобраться в ситуации и привлечь банкиров к ответственности за блокировку без должных оснований. Он предложил регулятору самому оперативно реагировать на жалобы представителей малого и среднего бизнеса по этому вопросу, возможно, с наделением соответствующими полномочиями службы по защите прав потребителей на финансовом рынке ЦБ РФ.

Титов считает, что ЦБ должен выпустить рекомендации по применению банками его нормативных актов. «Нормы положения №375-П не учитывают отраслевую специфику отдельных отраслей, из-за чего целые направления бизнеса могут быть под подозрением у банков», — предупреждает бизнес-омбудсмен. Для решения проблемы предлагается также провести совместное совещание с участием представителей бизнеса, Росфинмониторинга и ЦБ для обсуждения практики применения банками положений антиотмывочного закона, чтобы в дальнейшем соблюдался баланс интересов банков и их клиентов.

Банки и Росфинмониторинг надеются на то, что обращение омбудсмена позволит вернуться к обсуждению механизма реабилитации клиентов, попавших в «черный список». Пока этот механизм не предусмотрен. Источник в Росфинмониторинге предположил, что если Центробанк согласится на совместное совещание с участием бизнеса, то будет возможно вновь вернуться к обсуждению введения механизма реабилитации, который, как уже показала практика, нужен.

В «черный список» список попадают компании и физлица, которым банки по каким-либо основаниям отказывали в проведении операций или в открытии счета (вклада). О подобных отказниках банки информируют Росфинмониторинг, тот перенаправляет информацию в ЦБ, а регулятор рассылает список кредитным организациям.