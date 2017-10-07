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В Антсла при пожаре погиб человек

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Вчера поздно вечером в городе Антсла Выруского уезда в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Лыунаского центра спасения Марека Кийка, сообщение о пожаре в жилом доме в Антсла поступило в пятницу, 6 октября, около 22.27. Звонивший сообщил, что в доме могут находиться люди.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрался человек. В процессе работ по тушению дома пожарные обнаружили в доме тело мужчины.

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