В Антсла при пожаре погиб человек
7 октября 2017 г., 14:07
Вчера поздно вечером в городе Антсла Выруского уезда в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Лыунаского центра спасения Марека Кийка, сообщение о пожаре в жилом доме в Антсла поступило в пятницу, 6 октября, около 22.27. Звонивший сообщил, что в доме могут находиться люди.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрался человек. В процессе работ по тушению дома пожарные обнаружили в доме тело мужчины.