В Мярьямаа совершено нападение на 23-летнего охранника магазина

Полиции известны личности возможных участников нападения. Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования, сообщила порталу Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Возбуждено уголовное дело в связи с грубым нарушением общественного порядка и применением насилия в общественном месте.