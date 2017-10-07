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В Мярьямаа совершено нападение на 23-летнего охранника магазина

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Полиция. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Kristjan Teedema

6 октября около 21.00 в поселке Мярьямаа на 23-летнего охранника магазина, расположенного на улице Касти, было совершено нападение.

Полиции известны личности возможных участников нападения. Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования, сообщила порталу Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Возбуждено уголовное дело в связи с грубым нарушением общественного порядка и применением насилия в общественном месте.

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