В Мярьямаа совершено нападение на 23-летнего охранника магазина
7 октября 2017 г., 14:29
6 октября около 21.00 в поселке Мярьямаа на 23-летнего охранника магазина, расположенного на улице Касти, было совершено нападение.
Полиции известны личности возможных участников нападения. Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования, сообщила порталу Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
Возбуждено уголовное дело в связи с грубым нарушением общественного порядка и применением насилия в общественном месте.