Узнайте, насколько вредна мебель, изготовленная из МДФ

Но не у всех есть финансовая возможность купить мебель из натурального дерева или хотя бы шпонированную. Очень часто приходится останавливаться на покупке мебели из МДФ. Что же стоит за этой аббревиатурой?

МДФ – это древесноволокнистая плита средней плотности. Связывающим элементом этого материала являются карбамидные смолы, трансформированные меламином. Плиты МДФ производятся с помощью сухого прессования стружки при высоких температурах.

Вредность МДФ для здоровья человека имеет ряд причин. Но прежде всего следует отметить, что мебель из МДФ, изготовленная на предприятиях Евросоюза и США, подвергается тщательной проверке. Поэтому опасность представляют, в основном, плиты из МДФ низкого качества, произведенная в третьих странах. В их составе имеются смолы, которые при использовании в быту выделяют токсический формальдегид. Этот токсин вызывает кожные раздражения, вызывает воспаление глаз и даже подвергает опасности дыхательные пути.

Чтобы низкосортные плиты из МДФ были максимально безопасными, их надо использовать в неотапливаемом месте без попадания солнечных лучей. Иначе материал будет впитывать конденсат или будет выделять упомянутый выше формальдегид.

Но так ли это на самом деле и что делать, если на более дорогую мебель нет денег? Посетите магазины повторного использования: там можно найти отличные и очень стильные предметы мебели из натурального дерева. А еще недавно появилась информация, что чем старше изделие из МДФ, тем меньше вредных веществ оно выделяет. А через два года после изготовления этот процесс вообще прекращается.