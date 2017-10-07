Глава Microsoft рассказал о будущем и вреде искусственного интеллекта

Также лидер редмондской компании рассказал о текущей работе Microsoft над искусственным интеллектом и экосистемой фирменных устройств, пишет 4pda.ru.

В качестве примера Сатья Наделла назвал приложение Microsoft Seeing, которое с помощью камеры смартфона описывает происходящее вокруг пользователя с нарушениями зрения.

Помимо этого, главный представитель Microsoft упомянул стратегию компании на рынке — со смартфона снимут роль центра экосистемы гаджетов. Напомним, ранее производитель прекратил выпускать новинки на базе мобильной Windows. Теперь Наделла рассказал, что он никогда бы не согласился на покупку Nokia, которую корпорация совершила под руководством Стива Балмера. Вместо этого Microsoft сосредоточится на облачных сервисах, AI-технологиях, квантовых компьютерах и смешанной реальности. Особое внимание редмондовцы уделят корпоративному сегменту рынка.

Microsoft Lumia 950 XL

Из выступления Наделлы следовало, что Microsoft позиционирует себя как лидера в области искусственного интеллекта. Глава компании также отметил важность сотрудничества с конкурентами, чтобы не фрагментировать исследования и разработку новинок, а также исключить опасность ИИ для человечества.