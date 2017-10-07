Lidl идет в Прибалтику: латвийские производители бьют тревогу

Это в разговоре с rus.db.lv подтвердил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, сообщает портал Rus.TVNET.

Производители не зря боятся, считает Данусевич. Дело в том, что после прихода Lidl остальным крупным торговым сетям (Rimi и Maxima) придется столкнуться с жесткой конкуренцией в борьбе за покупателей. Поскольку население Латвии в большей части является бедным, то жители будут покупать более дешевый товар.

«Значит, Rimi и Maxima пойдут по простому пути - будут сокращать ассортимент, и первыми в этой ситуации пострадают латвийские производители, - считает он. - А поскольку патриотизм в Латвии развит не сильно, мы хотим внести в Закон о конкуренции пункт, который будет устанавливать минимальный процент ассортимента от местных производителей».