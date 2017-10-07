Английских фанатов призывают к хорошему поведению на ЧМ-2018, пугая российскими тюрьмами

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований, пишет Newsru.com.

"Мы знаем, как английские болельщики могут поддерживать свои команды, они поют песни, гуляют с флагами, но зачастую мы слышим от них и довольно оскорбительные вещи, - приводит слова Робертса The Telegraph . - Играя с испанцами, они могут петь песни про Гибралтар, в Дортмунде - о Второй мировой войне, такая тенденция существует. Я считаю, что если они попытаются вести себя так в России, то столкнутся с жесткой реакцией со стороны полиции, им нужно быть осторожными, потому что у всех есть чувства, французы на Евро-2016, к примеру, сочли поведение наших подвыпивших болельщиков оскорбительным. Британские болельщики должны достойно представить свою страну".

Кроме того, глава полицейского подразделения отметил, что фанатам следует обратить внимание на национальные особенности страны, куда они приезжают.

"Россия - устоявшееся сообщество с конкретными взглядами на многие вещи, и британцы не должны полагать, что все будут принимать и понимать их образ поведения только лишь на основании того, что они англичане. Болельщики должны быть достойными гражданами своей страны, вести себя так, чтобы заводить новых друзей, а не отчуждать от себя окружающих.

При этом если кто-то рассчитывает приехать для того, чтобы устраивать беспорядки, то уверен, что они получат жесткий ответ со стороны полиции. Сомневаюсь, что кому-то хочется сидеть в российской тюрьме с клеймом "английский футбольный хулиган", - заключил Робертс.