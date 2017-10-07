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Новый вид мошенничества на российском рынке недвижимости

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Иллюстративный снимок. Российские многоэтажки. | ФОТО: varlamov.ru

Продавец ждет, пока в квартире сделают ремонт, а потом через суд требует расторжения договора купли-продажи и возврата квартиры, ссылаясь на расстройство психики, пишет RBK со ссылкой на "Российскую газету".

Федеральная нотариальная палата России обнаружила новый вид мошенничества, который стал практиковаться на рынке жилья. Суть аферы: продавец через несколько месяцев после продажи квартиры подает иск о возврате недвижимости, утверждая, что не помнит факта сделки из-за психического расстройства.

Чаще всего такие сделки оформляются с квартирами, непригодным для жизни из-за плохого состояния. Собственник выжидает несколько месяцев, пока новый владелец не сделает в жилье ремонт, а потом требует через суд возврата недвижимости. Чаще всего продавцом выступает лицо, действительно страдающее психическим расстройством, а окончательным выгодоприобретателем оказывается опекун или законный представитель продавца, объяснили эксперты.

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