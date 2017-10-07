Фото: скалолазы рассказали о головокружительных маршрутах по всему миру

У Джеймса и Кэролайн вышла рекомендательная книга «Восхождения за пределы: Величайшие альпинистские приключения», где пара рассказывает подробности покорения самых крутых маршрутов и отвесных склонов.

Некоторые отрывки приводит The Daily Mail.

Так, в книге отмечены Каланки Франции, так называемые провансальские фьорды. Они разрезают побережье Франции от Марселя до Кассиса и Ла-Сьота. Большинство из маршрутов уже были не раз испробованы альпинистами еще с 1990-х годов. Исторические тропы все еще привлекают экстремалов, отмечают авторы книги.

Водопад Анхель, отмечают Кэролайн и Джеймс, все еще остается отличным приключением. Время в ходе подъема останавливается, а в итоге вы оказываетесь на отрезанной от остального мира скале, среди джунглей Амазонки, и смотрите, как возникают и исчезают радуги в потоке водопада, пишет "Моя Планета".

Скалы недалеко от Нджамены (столицы Чада) похожи на башни и арки. Зубчатые структуры плато Эннеди, врезающиеся в плоскость пустыни, так и манят альпинистов.

Провинция Краби (Таиланд), а точнее район залива Тонсай (Tonsai bay), являются очень популярным местом для скалолазов со всего мира. Краби привлекает скалолазов не только шикарными видами, но и наличием большого количества интересных скальных маршрутов разной категории сложности. По скальным маршрутам Краби выпускают даже специальные путеводители, где описаны маршруты, их категория сложности и другая полезная информация. Кэролайн и Джеймс добавляют: нетронутые маршруты можно найти всего в нескольких минутах ходьбы от гостиницы.

«Дьявольская бухта» в Канаде — мистическое место. Если удастся «поиграть с погодой», можно изучить уникальные маршруты и покорить одни из самых сложных.

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