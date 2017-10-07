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Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину (видео)

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ФОТО: скриншот

Британский бодибилдер турецкого происхождения Хакан Акар вручную укатил с дороги чужую машину. Об этом сообщает UPI.

Сосед оставил автомобиль перед домом, где живет тетя культуриста. Акар полагает, что он сделал это преднамеренно из-за спора по поводу парковки. Машина преградила женщине путь, не позволяя выехать со двора, сообщает портал Lenta.ru.

Силач уперся в автомобиль руками и передвинул его в другое место. «Если отказываетесь убрать свою машину, которая загораживает тете дорогу, вот что сделает Талк», — прокомментировал Акар в Facebook. Он зовет себя «Турецкий Халк» или просто «Талк» в честь персонажа комиксов Marvel.

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