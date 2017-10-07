Такого вы точно еще не видели: эта необычная квартира в Нарве сдается всего за 100 евро в месяц
7 октября 2017 г., 19:39
Увидев один раз эту однокомнатную квартиру на улице Пяхклимяэ, вы не забудете ее никогда. Интересно, когда найдется желающий в ней поселиться?
В интерьере использовано натуральное дерево, природный камень, настенная роспись и много творческих идей. Смотрите, что получилось в результате!
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Хотели бы вы жить в таком интерьере? Если да, пройдите на страницу KV.EE.