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Такого вы точно еще не видели: эта необычная квартира в Нарве сдается всего за 100 евро в месяц

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ФОТО: KV.EE

Увидев один раз эту однокомнатную квартиру на улице Пяхклимяэ, вы не забудете ее никогда. Интересно, когда найдется желающий в ней поселиться?

В интерьере использовано натуральное дерево, природный камень, настенная роспись и много творческих идей. Смотрите, что получилось в результате!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Хотели бы вы жить в таком интерьере? Если да, пройдите на страницу KV.EE.

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