Toyota обнародовала фото уникальной новинки под названием TJ Cruiser

В этой модели компания фактически совместила внедорожник и минивэн со сдвижными задними боковыми дверями. В салоне четыре места, но при сложенных переднем пассажирском и задних креслах внутри можно будет перевозить предметы длиной до трех метров, отмечает производитель, пишет Newsru.com.

Длина автомобиля - 4300 мм, ширина - 1775 мм, высота - 1620 мм, размер колесной базы - 2750 мм. Прототип оснащен гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя объемом два литра. Остальные характеристики компания раскроет на "домашнем" автосалоне. Литеры TJ в названии этой модели образовались от английских слов toolbox (ящик для инструментов) и joy (радость).

The birth of a new #van and #SUV fusion genre aimed at drivers with active lifestyles. #TJCruiser concept #TMS17https://t.co/BTOUFyl1qd pic.twitter.com/AQHEFYEE6d