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Toyota обнародовала фото уникальной новинки под названием TJ Cruiser

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ФОТО: © Yuya Shino / Reuters/REUTERS

Японская корпорация Toyota Motor обнародовала на своем сайте фотографии и некоторые характеристики концепта уникальной новинки под названием TJ Cruiser, которая будет официально представлена на автосалоне в Токио, стартующем 25 октября.

В этой модели компания фактически совместила внедорожник и минивэн со сдвижными задними боковыми дверями. В салоне четыре места, но при сложенных переднем пассажирском и задних креслах внутри можно будет перевозить предметы длиной до трех метров, отмечает производитель, пишет Newsru.com.

Длина автомобиля - 4300 мм, ширина - 1775 мм, высота - 1620 мм, размер колесной базы - 2750 мм. Прототип оснащен гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя объемом два литра. Остальные характеристики компания раскроет на "домашнем" автосалоне. Литеры TJ в названии этой модели образовались от английских слов toolbox (ящик для инструментов) и joy (радость).

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