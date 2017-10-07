Турция призвала ФРГ к нормализации отношений

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к нормализации отношений между его страной и Германией. "Для проблем между Германией и Турцией нет никаких причин. Если вы сделаете нам навстречу один шаг, то мы сделаем два", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в субботу, 7 октября.

Большие надежды в деле нормализации двусторонних отношений Чавушоглу возложил на будущее правительство ФРГ. Он сообщил, что Анкара готова работать даже с Джемом Оздемиром (Cem Özdemir) на посту главы МИД ФРГ. "Было бы неправильно увязывать отношения между государствами с отдельными людьми", - пояснил глава турецкой дипломатии, пишет DW.com.

Сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Оздемир неоднократно подвергал правительство Турции резкой критике за обращение со своими оппонентами и призывал к жесткой позиции по отношению к Анкаре.

Турция считает, что во всем виновата Германия

Чавушоглу возложил на Германию ответственность за кризис в отношениях между двумя государствами и выступил в защиту нападок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на немецких политиков. "Он всегда лишь реагировал на нападки, а сравнения с нацистами являются ответом Эрдогана на враждебное отношение со стороны Германии. Правительство ФРГ должно научиться уважать Турцию", - подчеркнул турецкий министр.

В вопросе о находящемся под стражей в Турции германо-турецком журналисте Денизе Юджеле (Deniz Yücel) Чавушоглу не продемонстрировал готовности к компромиссу. Он сказал, что Юджел как гражданин Турции находится под арестом по подозрению в совершении преступления, и вопрос о его виновности или невиновности будут решать органы юстиции.

В то же время турецкий министра сказал, что он будет добиваться ускорения разбирательства в отношении берлинского правозащитника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner), который находится под арестом в Турции с июля. Чавушоглу сказал, что он уже обратился за содействием в этом вопросе к министрам внутренних дел и юстиции.