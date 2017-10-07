Картина дня: будущее русской журналистики, акции протеста в России и скандал вокруг школьницы

Дешевый сахар вызвал небывалый ажиотаж: покупатели сражались за корзины

Вчера утром в Вильянди в торговом центре Mulgi Market был открыт новый магазин Grossi Toidukaubad, принадлежащий сети OG Elektra крупного бизнесмена Олега Гросса, который прилетел на открытие на вертолете. Читайте далее...

В России проходят акции сторонников Алексея Навального

В Москве и десятках российских городов в субботу проходят митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. Большинство акций не согласованы властями. В Москве и в регионах начались задержания. Читайте далее...

Опрос: нужна ли Эстонии журналистика на русском?

Таллиннские гимназисты, примеряющие на себя профессию журналиста в Медиашколе, организованной при поддержке Британского Совета, разошлись во мнении относительно будущего русскоязычной журналистики в Эстонии. Читайте далее...

Каарел Таранд: в зеркале Каталонии

Последние события в Каталонии, а незадолго до этого и в Курдистане, наконец-то поставили зеркало перед самой Эстонией, и отразившаяся в нем картина оказалась красноречивой, но довольно печальной. Читайте далее...

Волостному старейшине недостаточно выходного пособия в почти 40 000 евро

Волостная управа Пайкузе обратилась к волостному собранию с предложением выплатить волостному старейшине Куно Эркманну помимо предусмотренного законом выходного пособия в размере 37 779 евро еще 17 220 евро. Читайте далее...

Дело о гибели журналистки на подлодке получило новый поворот

Правоохранительные органы Дании заявили об обнаружении частей тела шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась в плавание с конструктором самодельной подводной лодки Петером Мадсеном, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс". Читайте далее...

Ратас: этот и следующий созывы Рийгикогу не отменят Закон о сожительстве

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что, несмотря на решение руководства его партии о том, что Закон о совместном проживании нужно отменить, этого не сделают ни нынешний, ни следующий созывы Рийгикогу. Читайте далее...

Метлев осудил отказ школы принять в эстонский класс девочку из русской семьи

По словам члена Свободной партии Сергея Метлева, отказ Кехраской гимназии взять в эстонский класс девочку из эстонского детского сада по причине того, что ее домашний язык – русский, является нарушением конституционных прав ребенка и подает очень плохой сигнал другим семьям. Читайте далее...

Мэрия для борьбы с хулиганами спилила крышу у детского домика: это расстроило горожан

В октябре прошлого года мэрия Выхма распорядилась спилить крышу у игрушечного домика, так как в нем вместо детей собирались сомнительные граждане, которые оставляли после себя плевки, окурки, пустые бутылки и другой мусор. Однако такой шаг расстроил горожан, и в итоге было решено построить новый домик. Читайте далее...