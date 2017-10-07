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Мэрия для борьбы с хулиганами спилила крышу у детского домика: это расстроило горожан

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Так домик выглядел до того, как у него спилил крышу. | ФОТО: Rait Ant

В октябре прошлого года мэрия Выхма распорядилась спилить крышу у игрушечного домика, так как в нем вместо детей собирались сомнительные граждане, которые оставляли после себя плевки, окурки, пустые бутылки и другой мусор. Однако такой шаг расстроил горожан, и в итоге было решено построить новый домик.

Игровая площадка на улице Вески появилась еще в 2011 году. С самого ее открытия одной из проблем было то, что ночью она погружалась во тьму. Недостаточность   освещения привело к тому, что площадку по ночам начали посещали любители выпить, пишет Sakala.

В горуправе несколько раз поднимался вопрос о том, что делать с площадкой. В итоге было решено спилить крышу и игрушечного домика. Мэр города Аннели Сиймуссаар сразу после работ пообещала, что на место старого домика будет построен новый, в котором смогут поместить только взрослые.

И вот теперь принято решение заменить старый домик без крыши новым, который будет значительно меньше.

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