Мэрия для борьбы с хулиганами спилила крышу у детского домика: это расстроило горожан

Игровая площадка на улице Вески появилась еще в 2011 году. С самого ее открытия одной из проблем было то, что ночью она погружалась во тьму. Недостаточность освещения привело к тому, что площадку по ночам начали посещали любители выпить, пишет Sakala.

В горуправе несколько раз поднимался вопрос о том, что делать с площадкой. В итоге было решено спилить крышу и игрушечного домика. Мэр города Аннели Сиймуссаар сразу после работ пообещала, что на место старого домика будет построен новый, в котором смогут поместить только взрослые.

И вот теперь принято решение заменить старый домик без крыши новым, который будет значительно меньше.