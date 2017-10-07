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Историческое событие: в Финляндии «забеременел мужчина»

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ФОТО: Scanpix

В Финляндии в первый раз столкнулись с ситуацией, когда транссексуальный мужчина вынашивает ребенка.

При рождении мужчина, вынашивающий ребенка, получил женские документы, однако позже он сделал операцию по смене пола и в прошлом году получил официальные документы на мужское имя, а также мужской идентификационный номер, сообщает Yle.fi.

В какой-то момент мужчина-трансгендер решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, чтобы попытаться забеременеть.  Его планы поддержал партнер.

По словам пары, беременность проходит хорошо, однако компьютерные программы, которые используются в системе здравоохранения, не распознает ситуацию, в которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером.

Как сообщает пара, с бюрократическими проблемами приходится сталкиваться ежедневно – как в женской консультации, так и в больнице.

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