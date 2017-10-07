Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие
7 октября 2017 г., 17:24
Автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парка в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Сообщается о пострадавших, их точное число пока неизвестно. На месте работают полицейские и медики, пишет Газета.ru.
Водитель автомобиля задержан. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp— Sky News (@SkyNews) October 7, 2017