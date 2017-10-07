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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Лондона, есть пострадавшие

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ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парка в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Сообщается о пострадавших, их точное число пока неизвестно. На месте работают полицейские и медики, пишет Газета.ru.

Водитель автомобиля задержан. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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