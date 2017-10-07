График: насколько вооружены жители Эстонии

Согласно регистру самыми распространенными видами оружия, находящимися во владении гражданских лиц являются:

Пистолет «Макарова» - пистолет с нарезным стволом

Пистолет Glock-19 - пистолет с нарезным стволом

Glock-17 - пистолет с нарезным стволом

ИЖ-12 – гладкоствольное ружье

ИЖ-58 - гладкоствольное ружье

ИЖ-54 - гладкоствольное ружье

ИЖ-27 - гладкоствольное ружье

ТОЗ-34 - гладкоствольное ружье

Tikka-T-3 – пистолет с нарезным стволом

ТОЗ - гладкоствольное ружье

Количество единиц оружия, которым владеет один человек, напрямую не ограничено. Косвенные ограничения возникают из необходимости обеспечить должные условия хранения оружия и обосновать его необходимость.

Для хранения от двух до восьми единиц оружия необходим оружейный сейф. Для хранения более восьми единиц оружия нужно хранилище оружия или более прочный оружейный сейф.

Оружие может приобрести гражданин Эстонии или иностранец, у которого есть действующий вид на жительство. Оружие может приобрести лицо, достигнувшее 18 лет (в случае с некоторыми видами оружия 21 года).

Необходимость приобретения оружия обязательно нужно обосновать. Оружие можно приобрести для охоты, защиты себя и своего имущества, занятий спортом, для профессиональной деятельности или для коллекционирования.