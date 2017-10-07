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В Петербурге на Марсово поле пришел человек в маске Путина. Начались задержания

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ФОТО: STRINGER/REUTERS

В Петербурге на Марсовом поле прошла акция, которую сторонники Алексея Навального называли центральной среди множества протестов в день рождения президента России Владимира Путина, сообщает Newsru.com.

Утром Марсово поле закрыли для проведения работ по благоустройству, но митингующие туда все равно проходят. Среди них есть человек в маске Путина, сообщает фотограф Арсений Веснин. "Фонтанка" сообщает, что на Марсовом поле обошлось без задержаний, после чего толпа пошла гулять по городу - в сторону площади Восстания. В центре города гуляющих стали задерживать, порой жестко.

На акциях в других городах России, которые прошли раньше, чем питерская, задержали около ста человек. Больше всего - в Екатеринбурге. В Москве, где собравшиеся на Тверской улице прогулялись по ней в сторону Кремля, задержания были единичными.

В Питере власти с утра решили, что Марсову полю срочно необходимо обновление гравийного покрытия, а скамейкам - покраска.

За час до начала митинга полиция наведалась в штаб Навального и увезла помощника координатора Андрея Горшкова, сообщает "Фонтанка". Ранее в субботу проблемы возникли и у других сторонников оппозиционера: юриста штаба Дениса Михайлова и сотрудника Михаила Соснина задержали. Координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров в Петербург из пригородов вернуться не смог - его остановили сотрудники ДПС и отвезли на освидетельствование.

Сообщается, что полицейские также изъяли около трехсот надувных агитационных шаров, которые используются на акциях.

Акция в Петербурге./ Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

C Марсова поля толпа пошла гулять по центру города. На Литейном проспекте, который перекрыла полиция, прошли единичные задержания, сообщают очевидцы.

В центр города, на Дворцовую площадь, приехали байкеры из прокремлевского клуба "Ночные Волки" во главе с Александром Залдостановым ("Хирург"). Они проводят акцию в честь дня рождения Владимира Путина и закрытия сезона.

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