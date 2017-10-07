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32-летний сын миллионера въехал в дерево на Porsche и разбился насмерть

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ФОТО: Reuters / Scanpix

32-летний Джордж Саймон, сын основателя бренда одежды Monsoon Питера Саймона, погиб в Западном Суссексе, когда его автомобиль Porsche Turbo 911 врезался в дерево. Молодой мужчина находился во время смертельной аварии в машине один.

ФОТО: скриншот

Джордж Саймон не пошел по стопам отца и работал в строительном бизнесе. Отец Джорджа Питер рассказал изданию The Sun, что он раздавлен горем, пишет Metro.co.uk.

«Джордж не был плейбоем, он редко пил, не принимал наркотики и был опытным водителем», - отметил он.

The Sun со ссылкой на анонимный источник отмечает, что мужчина просто потерял управление автомобилем.

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