32-летний сын миллионера въехал в дерево на Porsche и разбился насмерть

Джордж Саймон не пошел по стопам отца и работал в строительном бизнесе. Отец Джорджа Питер рассказал изданию The Sun, что он раздавлен горем, пишет Metro.co.uk.

«Джордж не был плейбоем, он редко пил, не принимал наркотики и был опытным водителем», - отметил он.

The Sun со ссылкой на анонимный источник отмечает, что мужчина просто потерял управление автомобилем.