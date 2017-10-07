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Cборная Эстонии разгромила Гибралтар со счетом 6:0

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Сборная Эстонии по футболу. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В субботу, 7 октября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии в гостях разгромила национальную команду Гибралтара со счетом 6:0.

На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового, сообщает портал Rus.err.ee.

На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, а на 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.

В начале второго тайма прекрасную возможность для взятия ворот упустил игравший на острие атаке Йоонас Тамм, но буквально сразу же реабилитировался и, получив разрезающий пас от Антонова, сделал счет 4:0.

К 77-й минуте Тамм забил еще два мяча и оформил хет-трик - 6:0.

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