Cборная Эстонии разгромила Гибралтар со счетом 6:0

На 10-й минуте вперед вышла сборная Эстонии - Сийм Лутс со "второго этажа" замкнул подачу Константина Васильева с углового, сообщает портал Rus.err.ee.

На 30-й минуте гости удвоили преимущество, и снова мяч был забит головой - отличился 19-летний Маттиас Кяйт, а на 38-й минуте Сергей Зенев воспользовался неразберихой в штрафной соперника и довел счет до крупного.

В начале второго тайма прекрасную возможность для взятия ворот упустил игравший на острие атаке Йоонас Тамм, но буквально сразу же реабилитировался и, получив разрезающий пас от Антонова, сделал счет 4:0.

К 77-й минуте Тамм забил еще два мяча и оформил хет-трик - 6:0.