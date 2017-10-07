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Галерея: мощный ливень затопил улицу, но это не остановило водителей

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В субботу вечером в Вильянди прошел мощный дождь, который затопил перекресток улиц Якобсони и Лосси.

Данный перекресток затапливает после каждого сильного дождя. В некоторых случаях уровень воды становится настолько высоким, что некоторые машины, пытаясь преодолеть огромную лужу, глохнут, пишет Sakala.

К счастью, в этот раз фотографу Sakala в объектив такие автомобили не попадались.

Хотя некоторые водители и сомневались в том, стоит ли проезжать перекресток, в итоге их это не останавливало.

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