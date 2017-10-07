Галерея: мощный ливень затопил улицу, но это не остановило водителей
7 октября 2017 г., 21:26
В субботу вечером в Вильянди прошел мощный дождь, который затопил перекресток улиц Якобсони и Лосси.
Данный перекресток затапливает после каждого сильного дождя. В некоторых случаях уровень воды становится настолько высоким, что некоторые машины, пытаясь преодолеть огромную лужу, глохнут, пишет Sakala.
К счастью, в этот раз фотографу Sakala в объектив такие автомобили не попадались.
Хотя некоторые водители и сомневались в том, стоит ли проезжать перекресток, в итоге их это не останавливало.