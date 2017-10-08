Машина врезалась в дерево: за рулем был пьяный 17-летний юноша
8 октября 2017 г., 09:00
Сегодня ночью несовершеннолетний молодой человек в нетрезвом виде попал в ДТП и был доставлен в больницу.
Сегодня, 8 октября в 01.15 в Вырумаа, в волости Выру, на 1-ом км дороги Нави-Вяймела-теэ машина Volkswagen Passat, за рулем которой был 17-летний молодой человек без водительских прав и в алкогольном опьянении, вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Пострадавший водитель был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки здоровья.
Всего за прошедшие сутки полиция задержала 19 водителей в алкогольном опьянении.