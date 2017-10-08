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Машина врезалась в дерево: за рулем был пьяный 17-летний юноша

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Скорая помощь. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня ночью несовершеннолетний молодой человек в нетрезвом виде попал в ДТП и был доставлен в больницу.

Сегодня, 8 октября в 01.15 в Вырумаа, в волости Выру, на 1-ом км дороги Нави-Вяймела-теэ машина Volkswagen Passat, за рулем которой был 17-летний молодой человек без водительских прав и в алкогольном опьянении, вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Пострадавший водитель был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки здоровья.

Всего за прошедшие сутки полиция задержала 19 водителей в алкогольном опьянении.

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