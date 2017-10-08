Власти Петербурга обвинили участников митинга за Навального в блокировании машины скорой помощи, опоздавшей к умирающей женщине

В ведомстве рассказали, что автомобиль медиков был заблокирован группой граждан, которые шли по проезжей части с Марсова поля по Литейному проспекту. В связи с этим скорая не успела прибыть на вызов к пациенту: женщина скончалась до приезда врачей, пишет Newsru.

В пресс-службе городского комитета здравоохранения, в свою очередь, сообщили, что вызов поступил на центральную подстанцию скорой помощи в 18:48 с Колокольной улицы. Пока путь для проезда медиков расчищали сотрудники ДПС, по вызову пустили вторую бригаду скорой со стороны Владимирского проспекта. "Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины", - отметили в комитете.

По словам собеседника "Интерфакса", время прибытия второй машины неизвестно, но первая бригада добралась до адреса, откуда поступил вызов, за 16 минут, хотя от центральной станции до Колокольной улицы ехать всего "минуты две".

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала около 40 человек за выход на проезжую часть, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранителей по громкой связи. К 20:30, впрочем, все задержанные вышли на свободу, отделавшись устным предупреждением.

Очевидцы сообщали, что около 18:00 собравшиеся на Марсовом поле сторонники Навального, которых было несколько сотен, двинулись в сторону Литейного проспекта. При их приближении проспект был перекрыт сотрудниками полиции, которые начали задерживать участников акции.