Трамп заявил о «единственном способе» решения вопроса с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о "единственном способе", который сработает в отношении КНДР. "Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимали соглашения и тратили огромные суммы денег, но это не сработало. Извините, но сработать может только один способ", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в субботу, 7 октября, не уточнив, однако, о каком именно способе идет речь.

В КНДР угрожают "концом света"

За последние дни президент США сделал ряд похожих заявлений. Так, 6 октября он назвал свой разговор с американскими военными по Северной Корее "затишьем перед бурей". А 2 октября Трамп сказал, что дипломатия в случае с "человеком-ракетой" (так глава Белого дома назвал лидера КНДР Ким Чем Ына) не работает.

Ранее Госдеп США не исключил применение силы для решения ядерной проблемы КНДР. А 19 сентября сам Трамп с трибуны ООН пообещал "полностью уничтожить Северную Корею", если она будет угрожать США. 1 октября в Пхеньяне в ответ назвали Трампа "старым психопатом", поведение которого "безумно" и пообещали США "море огня" и "конец света" в случае проведения военной операции.