ВМС проверят в проливе Вяйнамери старые минные поля

В операции примут участие минные тральщики Ugandi и Admiral Cowan, судно поддержки Wambola и водолазная группа ВМС — в общей сложности около 100 действительных и срочных военнослужащих, сообщил главный штаб Сил обороны.

«С помощью подобных операций мы повышаем навигационную безопасность на своих судоходных маршрутах, тем самым гарантируя более безопасную среду проживания нашему населению, - сказал глава флота ВМС капитан-лейтенант Пеэтер Иваск. - Одна из главных задач ВМС — противоминная деятельность на море. Это область, которую мы последовательно развиваем».

За последние десятилетия в морских акваториях Эстонии внутригосударственными усилиями и в ходе международного сотрудничества было обнаружено и обезврежено более 1200 морских мин и прочих взрывных устройств.