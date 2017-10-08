Фото и видео: ураган «Нэйт» свирепствует в США

Урагану присвоена пока только первая категория опасности. Но, по прогнозам, в течение суток он может усилиться до второй.

Накануне в нескольких штатах ввели режим чрезвычайного положения. А в Мексиканском заливе американские компании свернули почти всю добычу газа и нефти.

Ранее "Нэйт" обрушился на Коста-Рику и Никарагуа. Жертвами стихии стали как минимум 20 человек.